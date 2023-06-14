Умер автор „Дороги“ и „Старикам тут не место“

Писатель был известен прежде всего своими романами „Дорога“, „Кровавый меридиан“ и „Старикам тут не место“ (последний был экранизирован в 2007 братьями Коэн). Фильм получил четыре премии „Оскар“, в том числе в номинации „Лучший фильм“.

Его роман 1985 года „Кровавый меридиан“ был внесен в список „100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год“ по версии журнала Time. В 2006 году The New York Times поместила этот роман на второе место в списке лучших американских романов, опубликованных за последние 25 лет.

Кормак Маккарти также получил Пулитцеровскую премию и премию Джеймса Тейта Блэка за роман „Дорога“. Его книги были изданы в 48 странах мира.

По данным Deadline, Маккарти был закрытым человеком и крайне редко давал интервью.