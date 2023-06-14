14.06.2023, 13:47
17 июня в Таллинне выступит Гарик Оганисян со своим сольным стендап-концертом
ФОТО: Erakogu
Гарик Оганисян вновь отправляется в европейский тур! Гарик - участник шоу „Порараз бирацца“, множества шоу „Стендап клуба №1“, бывший автор „Вечернего Урганта“, Гарик покинул Россию после начала войны и теперь живет и выступает в Армении.
Гарик виртуозно обращается со словом, за что получил шутливое прозвище Гений Каламбуров, а также смог покорить аудиторию твиттера. Обладает феноменальной памятью, наизусть знает имена героев сериала „Клон“ и тексты песен 2000-х, а легкость подачи материала совмещает с актуальными темами и часто шутит про политику.
Гарик выступит в Таллинне впервые.
Место встречи: Heldeke, Тёэстузе, 13
Дата: 17 июня
Всего 2 сеанса в 18:00 и 21:00
Билеты доступны на fienta.com.