14.06.2023, 16:30
Названа самая опасная каша для пожилых людей
ФОТО: | Shutterstock
Каши - калорийный продукт и есть их надо осторожно. Врачи в принципе не рекомендуют питаться этими блюдами людям, возраст которых старше 60 лет. Особенно речь идет о кашах быстрого приготовления, — предостерегает „Телепрограмма“.
Манные каши в пакетиках не содержат витаминов и клетчатку, поэтому пользы от них нет никакой. По факту, это сложные углеводы, которые могут только навредить. Особенно пожилым людям.
„В идеале нужно есть каши, которые долго готовятся — из гречки, булгура, кускуса. Это может быть и дикий рис, пшено“, — заявил нутрициолог Евгений Арзамасцев.