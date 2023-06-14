ФОТО | „Вся сине-черная“: Дана Борисова показала себя после пластики

Борисова призналась, что она подтянула линию подбородка, так как ей хотелось видеть более четкий овал своего лица. Ведущая отметила, что она довольна результатом.

„Много вопросов от подписчиц, что я сделала накануне дня рождения. Только я могу так ответственно отнестись к своей внешности накануне дня рождения. Формировала шейно-подбородочный угол с помощью процедуры липоредукции и установки нитей-коги“, — рассказала она.

Также Дана добавила, что она шокирована такими сильными синяками после процедуры. „Только я могла таким образом подготовиться ко дню рождения. Подарок себе сделала, и теперь от уха до уха я вся сине-черная. Думала, просто подтяжка будет, но мне сделали полноценную операцию, как пластику. Полчаса разбивали жир на подбородке. Я сопротивлялась, говорила, что нет у меня жира, а просто провисание из-за возраста. Но нет, оказался жир“, — заключила телеведущая.