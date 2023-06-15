„Стыдно. Не за себя“. Земфира — об иностранном финансировании

По мнению российского Минюста, артистка „открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции“. Росфинмониторинг также предоставил Минюсту справку, „из которой следует, что Земфира* неоднократно получала финансовую поддержку от иностранных источников“.

Адвокат Земфиры заявил, что всё, что известно защите, — что эти деньги получены от кредитной организации из Германии и Ирландии.

„Ирландская компания. Все, что я знаю об Ирландии — это U2 и Шинейд О’Коннор. Стыдно. Не за себя“, — прокомментировала Земфира* в своём телеграм-канале .