„Стыдно. Не за себя“. Земфира — об иностранном финансировании(2)
Певица Земфира отреагировала на заявление о том, что она получает финансирование от ирландской компании, о чем ранее заявили в суде. Накануне Замоскворецкий суд Москвы также отказался снять с нее статус иноагента.
По мнению российского Минюста, артистка „открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции“. Росфинмониторинг также предоставил Минюсту справку, „из которой следует, что Земфира* неоднократно получала финансовую поддержку от иностранных источников“.
Адвокат Земфиры заявил, что всё, что известно защите, — что эти деньги получены от кредитной организации из Германии и Ирландии.
„Ирландская компания. Все, что я знаю об Ирландии — это U2 и Шинейд О’Коннор. Стыдно. Не за себя“, — прокомментировала Земфира* в своём телеграм-канале.