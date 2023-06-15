„Петров на минималках“: Кристина Асмус затроллила хейтеров, описав своего нового избранника
Долгое время Кристина Асмус скрывала свои отношения с коллегой Романом Евдокимовым. Несколько дней назад избранники наконец вместе пришли на кинопремьеру и с удовольствием позировали для фотографов. А затем артистка и вовсе опубликовала в личном блоге снимок со своим возлюбленным.
Асмус решила подписать пост, используя свой изблюбленный приём — ироничные хэштеги. „Похожи. Сын что ль. Колхозница Асмус. Петров на минималках. Один в один Харламов. Дедовский кардиган. Маколей Калкин отвечаю. Слащавый но одобряю. Все в одном доме живёте. Слишком простой для неё“, — пошутила актриса.
„И даже написать нечего, все написала уже“, — посмеялись одни подписчики. А другие что-то написать всё же попытались, но всё получилось в рамках хэштегов Кристины: „Мальчика бабушка одевала?“, „Мне одной видится похудевший Харламов“?, „Очень похожи“.