„Петров на минималках“: Кристина Асмус затроллила хейтеров, описав своего нового избранника

Долгое время Кристина Асмус скрывала свои отношения с коллегой Романом Евдокимовым. Несколько дней назад избранники наконец вместе пришли на кинопремьеру и с удовольствием позировали для фотографов. А затем артистка и вовсе опубликовала в личном блоге снимок со своим возлюбленным.