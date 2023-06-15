Стало хуже? Поступают противоречивые сведения о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина продолжает находиться в больнице. На днях появились сообщения, что ее состояние ухудшилось. Как пишет Mash, у Федосеевой-Шукшиной развилась сердечная недостаточность.
По данным инсайдера, врачи стараются медикаментозно компенсировать левожелудочковую недостаточность. Сообщается, что актриса остается в реанимации.
Официальных комментариев от семьи Федосеевой-Шукшиной о состоянии актрисы не было. Однако сообщение прокомментировала адвокат Юлия Вербицкая-Линник: „Семья не готова подтвердить так называемые новости об ухудшении состояния Лидии Николаевны. На данный момент мы просим соблюдать информационную тишину. Хочу добавить, что разглашение любых диагнозов, подлинных или мнимых, недопустимо, поскольку составляет врачебную тайну“.
В больницу Лидия Николаевна попала на прошлой неделе. Врачи заподозрили у Федосеевой-Шукшиной инсульт. В конце недели ей установили электрокардиостимулятор.