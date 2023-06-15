Стало хуже? Поступают противоречивые сведения о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Официальных комментариев от семьи Федосеевой-Шукшиной о состоянии актрисы не было. Однако сообщение прокомментировала адвокат Юлия Вербицкая-Линник: „Семья не готова подтвердить так называемые новости об ухудшении состояния Лидии Николаевны. На данный момент мы просим соблюдать информационную тишину. Хочу добавить, что разглашение любых диагнозов, подлинных или мнимых, недопустимо, поскольку составляет врачебную тайну“.