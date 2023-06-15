Злостная нарушительница ПДД Эрна Хуско добралась и до Таллинна: блогерша уже и здесь заработала штраф(3)
Блогер с эстонскими корнями из Финляндии Эрна Хуско известна в первую очередь своими многочисленными нарушениями правил дорожного движения и штрафами за парковку. Согласно данным портала Seiska, Хуско больше не ограничивается штрафами в Хельсинки и уже умудрилась заработать штраф в Таллинне.
Однако теперь ситуация немного иная, чем было с предыдущими штрафами, говорит Хуско. Девушка уверяет, что она прилежно заплатила за парковку, но штраф все равно получила.
„В этот раз заплатила - и все равно?!“ - изумляется Хуско.
Ранее в интервью Ilta-Sanomat блогер и звезда телевидения призналась, что уже свыклась с тем, что практически ежедневно получает злые комментарии и сообщения. Больше всего народ злит то, как она нарушает различные правила и законы. Летом 2022 года журнал Seiska даже наградил ее титулом „королевы неаккуратной парковки“.
Кроме парковочных штрафов Хуско также получила штрафы за превышение скорости и вождение автомобиля без водительских прав, пишет IS. Девушка является одной из самых популярных блогеров в Финляндии и ездит на автомобиле Mercedes Benz GLC 300e 4matic с персонализированным номером ERN-4.
Хуско говорит, что многие люди требуют, чтобы ее лишили прав. Сама же она считает, что ни в чем не виновата. „Иногда я спешу и не могу припарковаться. Не могу ничего с этим поделать! Моя жизнь иногда такая бешеная, что нет времени посмотреть по сторонам“, - объяснила она свое поведение.