Злостная нарушительница ПДД Эрна Хуско добралась и до Таллинна: блогерша уже и здесь заработала штраф

Однако теперь ситуация немного иная, чем было с предыдущими штрафами, говорит Хуско. Девушка уверяет, что она прилежно заплатила за парковку, но штраф все равно получила.

„В этот раз заплатила - и все равно?!“ - изумляется Хуско.

Ранее в интервью Ilta-Sanomat блогер и звезда телевидения призналась, что уже свыклась с тем, что практически ежедневно получает злые комментарии и сообщения. Больше всего народ злит то, как она нарушает различные правила и законы. Летом 2022 года журнал Seiska даже наградил ее титулом „королевы неаккуратной парковки“.

Кроме парковочных штрафов Хуско также получила штрафы за превышение скорости и вождение автомобиля без водительских прав, пишет IS. Девушка является одной из самых популярных блогеров в Финляндии и ездит на автомобиле Mercedes Benz GLC 300e 4matic с персонализированным номером ERN-4.

Хуско говорит, что многие люди требуют, чтобы ее лишили прав. Сама же она считает, что ни в чем не виновата. „Иногда я спешу и не могу припарковаться. Не могу ничего с этим поделать! Моя жизнь иногда такая бешеная, что нет времени посмотреть по сторонам“, - объяснила она свое поведение.