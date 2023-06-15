На лидера Rammstein Тилля Линдеманна завели дело об изнасиловании

По данным Bild, в основу дела легли показания по двум случаям: одно из них поступило в полицию Берлина, другое — напрямую в прокуратуру. Расследование ведется по статье 177 уголовного кодекса Германии о преступных действиях против сексуального самоопределения, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Детали дела пока не уточняются.

В начале июня более десяти женщин заявили, что после концертов Rammstein их приглашали на вечеринки, организованные специально для Линдеманна, где предлагали алкоголь и наркотики. По их словам, на эти мероприятия их звали в том числе через социальные сети: чтобы туда попасть, они должны были прислать организаторам свои фотографии или видео. Как минимум две женщины утверждали, что подверглись сексуализированному насилию со стороны музыканта.

Издание Bild писало, что эти вечеринки организовывала гражданка России Алена Макеева, называющая себя „кастинг-директором“. По данным издания, 6 июня группа Rammstein прекратила с ней сотрудничество.

Линдеманн обвинения в свой адрес отрицает. „Все без исключения утверждения, что на концертах Rammstein женщин специально накачивали наркотиками и алкоголем, чтобы наш клиент мог совершать с ними половые акты, не соответствуют действительности“, — говорилось в заявлении его адвокатов.

На официальном сайте Rammstein 3 июня появилось заявление, в котором говорится, что коллектив очень серьезно относятся к обвинениям в адрес фронтмена: „Обвинения очень сильно ударили по всем нам, и мы относимся к ним очень серьезно. Для нас важно, чтобы фанаты чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу — перед сценой и за сценой“.

Отдельно группа попросила своих фанатов не относиться с предубеждением к тем, кто выдвинул обвинения, а также отметила, что у участников группы есть право не быть предвзятыми.