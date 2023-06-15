ВИДЕО | Секс, наркотики, вечеринки. Вышел трейлер нового эстонского фильма „Темный рай“ о жизни современной молодежи

Главная героиня фильма Кармен (Реа Лест) избалована отцом, но в разладе с самой собой. Ее удобная и защищенная жизнь вдруг рушится в одночастье и она вынуждена столкнуться лицом к лицу с пустотой. Большие неудобства доставляют еще и плохие отношения со сводным братом Виктором (Ёрген Лийк), чьи убеждения и отношения с близкими родственниками разрушены из-за неожиданных событий.

Фильм откроет дверь в темный и гедонистический мир современной молодежи, который омрачен тайнами

прошлого, токсическими любовными связями и андеграундным миром. По словам режиссера Трийн Руумет, это история балансирует на грани черного юмора, и ее герои ищут счастья и любви. „Желаю, что этот фильм инспирировал бы всех, которые ходят в темноте, и дал им мудрости и сил, чтобы осмыслять свой темный рай“, - добавляет она.



По словам продюсера Элины Литвиновой, фильм „Темный рай“ - безумная поездка в мир субкультур молодых, которым скоро стукнет 30 лет, причем история приправлена черным юмором в стиле Руумет. „Эта история о взрослении и проблемах, которые с этим связаны“.



В главных ролях в фильме „Темный рай“ выступают: Реа Лест („Ноябрь“, „Скандинавская тишина“), Ёрген Лиик («Ноябрь“, „Убийца мужчин/ Невинный/ Тень“), в остальных ролях: Мария Авдюшко („На плаву“, „Товарищ ребёнок“), Кристо Вийдинг („Лестница на небеса“, „В погоне за единорогом“), Юхан Ульфсак („Эрик Каменное Сердце“, „Последние“), Реймо Сагор («Калев“, „Взять или уйти“, Лийса Сааремяел („Дети ночи“), Стеффи Пяхн („Взять или уйти“), Кайе Михкельсон („Лестница на небеса“, „Фехтовальщик“ ) и Айн Мяеотс („Живые картинки“, „1944“).



Режиссер и сценарист фильма Трийн Руумет („Беспорядочные дни — Лихие 90-е“), со-сценаристами участвуют сценаристы награжденного на Каннском кинофестивале фильма „Купе №6“ Андрис Фельдманис и Ливия Ульман, оператор Эрик Пыллумаа, художник Матис Мяесалу, художник по костюмам Лийс Плато, художник по гриму Хелла Маратс. Сопродюсер фильма Жереми Форни и продюсер Элина Литвинова. Фильм продюсерской фирмы Three Brothers.

