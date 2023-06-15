СМИ: Валдис Пельш перенес операцию на сердце

Утверждается, что Пельш перенес стентирование коронарной артерии — в артерию установили специальную металлическую сетку для восстановления просвета сосуда. Операция, уточнил источник, прошла успешно, теперь телеведущий в порядке и восстанавливается под присмотром врачей.

Источник также рассказал, что сперва Пельшу провели коронарную ангиографию, в процессе которой диагностировали атеросклероз аорты — закупоривание холестериновой бляшкой, провоцировавшее стенокардию.

Однако возмущённый директор Пельша Табриз Шахиди опроверг всю эту историю: „Это чушь! Валдис дома. В полном порядке. Никаких операций не было“. Он также пригорозил подать в суд на СМИ, которые опубликовали „бред“.

Сам Пельш при этом на связь не вышел и никак не прокомментировал очередные разговоры о своём здоровье.