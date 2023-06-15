Диана Гурцкая находится в тяжелом состоянии после смерти мужа

Сообщается, что родственники увезли исполнительницу в Абхазию после похорон мужа. Согласно информации издания, Гурцкая всё время проводит в постели и игнорирует звонки близких (и тем более прессы). Об артистке заботятся ее брат Роберт и сын Константин.

Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище. Замглавы Минобрнауки скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Мужчине стало плохо во время полета с Кубы. Он умер на борту самолета. СМИ сообщали, что смерть наступила в результате проблем с сердцем, однако семья супруга певицы не подтверждала эту информацию официально.

Диана Гурцкая и Петр Кучеренко поженились в 2005 году. Спустя два года у них родился сын Константин. Сейчас он учится в Гнесинском музучилище. Диана Гурцкая не раз рассказывала в интервью об отношениях с мужем. Она признавалась, что в браке они с супругом всегда шли на компромиссы.