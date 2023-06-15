„Это и есть настоящий фашизм“: Бориса Гребенщикова оштрафовали за „дискредитацию“ армии РФ

Как сообщил корреспондент „Медиазоны“ из зала суда, на заседании было объявлено, что протокол был составлен из-за интервью Гребенщикова, которое вышло в мае 2022 года на израильском Девятом канале. В нем музыкант, в частности, заявил, говоря о вторжении в Украину, что „уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности“ — „это и есть фашизм“.

Представитель Гребенщикова сказал в суде, что во время интервью музыкант „высказывал свое личное мнение, он не имеет доступа ни к каким каналам, тем более к Девятому каналу“. Кроме того, по словам представителя музыканта, Гребенщиков предпринимает „все усилия к тому, чтобы материал был удален“. Он также указал, что срок привлечения к административной ответственности истек еще в августе 2022 года.