„Это и есть настоящий фашизм“: Бориса Гребенщикова оштрафовали за „дискредитацию“ армии РФ(16)
Суд в Москве рассмотрел административный протокол о „дискредитации“ армии, составленный на Бориса Гребенщикова, и назначил музыканту штраф 50 тысяч рублей (550 евро).
Как сообщил корреспондент „Медиазоны“ из зала суда, на заседании было объявлено, что протокол был составлен из-за интервью Гребенщикова, которое вышло в мае 2022 года на израильском Девятом канале. В нем музыкант, в частности, заявил, говоря о вторжении в Украину, что „уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности“ — „это и есть фашизм“.
Проверить высказывания Гребенщикова в этом интервью на предмет „дискредитации“ армии, содействия терроризму и экстремизму в январе 2023 года попросил депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Представитель Гребенщикова сказал в суде, что во время интервью музыкант „высказывал свое личное мнение, он не имеет доступа ни к каким каналам, тем более к Девятому каналу“. Кроме того, по словам представителя музыканта, Гребенщиков предпринимает „все усилия к тому, чтобы материал был удален“. Он также указал, что срок привлечения к административной ответственности истек еще в августе 2022 года.