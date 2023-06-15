85-летнему Биллу Косби прилетел еще десяток обвинений в изнасиловании

На сегодня более 60 женщин публично обвинили Косби в преступлениях сексуального характера — от домогательств до изнасилований. Многие обвинения имеют срок более десяти лет. Штаты изменили законы, согласно которым жертвы сексуальных преступлений имеют право подать заявление об инцидентах, произошедших несколько десятилетий назад. В связи с этим актера обвинили в многочисленных случаях изнасилования.

Около двух недель назад стало известно, что экс-модель Playboy Виктория Валентино подала иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес. В иске женщина утверждает, что 85-летний Косби накачал ее наркотиками и изнасиловал после того, как они пересеклись в ресторане Лос-Анджелеса в 1969 году.

В июле 2021 года Косби вышел из тюрьмы после того, как его приговорили в 2018 году к десятилетнему заключению за изнасилование.

Билл Косби известен как ведущий комедийного проекта „Косби шоу“. Он также снимался в таких фильмах, как „Возвращение в страну Оз“, „Леонард шестой“, „Папа — привидение“, „Джек“ и „Комик“.