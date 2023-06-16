Молодая возлюбленная Аль Пачино родила мальчика

Актер не стал скрывать ни пол, ни имя новорожденного. Рождение сына подтвердил представитель актера из фильма „Лицо со шрамом“. „Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын, которого назвали Роман Пачино“, — рассказал представитель артиста Стэн Розенфилд.

Аль и Нур уже попали в объективы папарацци в своем новом статусе. Влюбленных заметили в Лос-Анджелесе по дороге в ресторан: им определенно есть что отметить. На заднем сидении внедорожника было заметно автокресло, но невозможно разобрать, находился ли малыш вместе с родителями, сообщает TMZ.

Нур начала встречаться с актером в апреле прошлого года, однако ее беременность стала настоящим шоком для Пачино: он не планировать больше иметь детей. Аль считал, что стал бесплодным из-за некоторых медицинских процедур, через которые ему пришлось пройти.

Актер даже настаивал на ДНК-тесте, который подтвердил его отцовство. Для Пачино малыш стал четвертым ребенком. У него есть 33-летняя дочь от преподавателя актерского мастерства Яны Тэррант, а от актрисы Беверли д'Анджело — 22-летние близнецы Антон Джеймс и Оливия Роуз.