Эстонский национальный музей отменил выставку израильских художников, потому что их сочли „русскими“. Вмешался МИД Израиля

Из МИДа Израиля сообщили редакции NEWSru.co.il , что министерство иностранных дел и посол Израиля в Финляндии, которая отвечает также за дипломатические отношения нашей страны с Эстонией, а также представители еврейских общин ведут переговоры с эстонскими властями об отмене решения Национального музея Эстонии не проводить выставку в Тарту израильских художников Тэнно Пента Соостера и Сергея Бунькова.

Некоторые работы из серии „Буквы ивритского алфавита Соостера и Бунькова“ выставлялись в 2022 году в украинских городах Умань и Херсон (сразу после освобождения от российской оккупации), а также в музее Галагана в Чернигове. В настоящее время художники Соостер и Буньков ведут переговоры о презентации выставки в Музее современного искусства в Киеве. Судя по всему, в столицу Украины будут отправлены офорты, которые были напечатаны для Тарту.

Тэнно Пент Соостер заявил: „Это не справедливо по отношению к израильским художникам. Я чувствую разочарование в культуре, которой политика диктует свои условия“.

Буньков подчеркнул, что ни он, ни Соостер нигде и никогда не позиционировали себя как „русские художники“, оба автора – художники израильские. Кроме тог, отец Тэнно, Юло Ильмар Соостер, признан в Эстонии классиком и одним из крупнейших представителей „неофициального“ искусства советского периода.

В Тарту Соостер и Буньков планировали представить 22 офорта ивритского алфавита, каждый из которых 3D-анимирован. Идея выставки – показать ивритские буквы по-новому, посредством неожиданных символов и ассоциаций. „Тарту выбран в 2024 культурной столицей Евросоюза, поэтому планировалась европейская премьера“, – поясняет Сергей Буньков.

В официальном письме сказано: „К сожалению, мы вынуждены сообщить, что нынешняя международная обстановка не позволяет нам организовывать выставки с лицами, которые определяют себя как русские художники, независимо от их гражданства. Такое сотрудничество запрещает наше государство. Когда мы отправили вам приглашение в 2022 году, мы надеялись, что война в Украине закончится, но на данный момент признаков этого нет. Нам очень жаль, надеемся, что мы сможем поработать вместе в будущем“.

Это уже второй случай отмены договоренностей между эстонскими организаторами и израильскими людьми искусства. В начале мая руководство литературного фестиваля Prima Vista, проходящего в Тарту, приняло решение исключить из программы фестиваля израильскую писательницу, поэтессу и переводчицу Линор Горалик после протестов со стороны двух участниц из Украины.

Белобровцев: скандал с израильскими художниками вредит репутации Эстонии

Решение руководителя ERM Керту Сакс отменить выставку израильских художников, а также обоснования этого решения наносят серьезный вред отношениям Эстонии и Израиля, и задача министра культуры Хейди Пурга – быстро найти выход из этой неловкой ситуации, сказал член парламентской комиссии по культуре Вадим Белобровцев.

„Руководитель Эстонского национального музея в данной ситуации продемонстрировала явную некомпетентность, и неожиданная отмена запланированной выставки израильских художников Тэнно Пента Соостера и Сергея Бунькова не только наносит им финансовый ущерб, но и оказывает негативное влияние на культурные связи двух стран, – отметил Белобровцев. – Изначальное пояснение Керту Сакс о том, что нынешняя международная ситуация не позволяет нам проводить выставки лиц, считающих себя русскими художниками, независимо от их гражданства, во-первых, ложно, во-вторых, задевает чувство человеческого достоинства.

„Особенно пикантной делает ситуацию тот факт, что Тэнно Пент Соостер – гражданин Эстонской Республики, и они вместе с Сергеем Буньковым считают себя не русскими, а именно израильскими художниками, о чем говорит, среди прочего, и название их выставки „Буквы еврейского алфавита, – отметил Белобровцев. – Вероятно, Керту Сакс поняла свою ошибку и направила художникам новое письмо, где наряду с сухим официальным извинением приведена новая причина, по которой выставка все-таки не состоится, и выглядит она весьма надуманной. Утверждается, что ERM сосредотачивается на эстонской и финно-угорской тематике, и для дополнительных программ и прочих тем не хватает ресурса. Забавно при этом то, что именно музей обратился к художникам в 2022 году с просьбой об организации этой выставки, а не наоборот“.

Вадим Белобровцев добавляет, что с таким решением ситуации согласиться не выходит, и он направил министру культуры запрос, в котором, среди прочего, интересуется, выглядят ли аргументы руководителя ERM об отмене выставки убедительными, а поведение Керту Сакс приемлемым? „Государство Израиль через свой МИД и посла в Эстонии уже выразило возмущение по этому поводу, и я считаю, что для спасения репутации Эстонского государства министр культуры Хейди Пурга должна немедленно вмешаться в эту ситуацию“, - сказал Белобровцев.