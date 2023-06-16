Молодежные фестивали подарят столичным ребятам занимательное лето в городе

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, организация досуга детей и молодежи необходима для того, чтобы дать им возможность саморазвития, а также предупредить возможные проступки, вызванные скукой. „Третий год подряд молодежь участвует в планировании и проведении фестивалей. Это означает, что они могут сами участвовать в создании таких летних каникул, которые им нравятся. Несмотря на то, что многие мероприятия во время школьных каникул являются платными, в столице есть и такие, которые не требуют затрат. Например, молодежные фестивали в разных частях города проводятся бесплатно“, - отметил Андрей Канте.

В этом году летние фестивали будут посвящены экстремальным видам спорта, уличному искусству и творческим занятиям.

Молодежный фестиваль, который пройдет в понедельник, 19 июня, с 12 до 18 часов на пляже Инглиранд, предложит спортивные и пляжные мероприятия - от обучения катанию на SUP до шоу научного театра. Во второй половине дня можно будет заняться зумбой и принять участие в танцевальной вечеринке.

На фестивале Kopli Session, который будет проходить 22 июля с 13 до 19 часов в молодежном центре Пыхья-Таллинна, любители экстремального спорта получат возможность продемонстрировать головокружительные трюки на BMX, а зрители – насладиться этим зрелищем. В соревнованиях будут участвовать две возрастные группы, а лучшим участникам будут вручены призы.

В августе нас ожидают три фестиваля. Первый из них пройдет 19 августа с 12 до 18 часов на мультифункциональной спортивной площадке в Хааберсти и будет посвящен уличной культуре. Те, кто интересуется уличным искусством, смогут попробовать свои силы в рисовании краской из пульверизатора. Любители экстремальных видов спорта смогут посоревноваться в скорости – на самокатах и в ловкости – в паркуре. Команда специалистов из Brain Games проведет веселые игры, которые заинтересуют и молодежь, и людей постарше. Можно будет поиграть в крокет, спайкбол и массу других увлекательных игр.