ВИДЕО | „Позор, бабуля!“: 64-летняя Мадонна показала грудь в прозрачном и узком белье

Фанатичная погоня звезды за вечной молодостью одних восхищает, вторых — смешит, третьих — раздражает. Пластические операции, контурная пластика, филлеры и ботокс — Мадонна идет на все, чтобы сохранить ускользающую красоту юности. Кроме того, певица нещадно фотошопит себя на снимках в социальных сетях до состояния 16-летней девушки. Выглядит это смешно и даже жалко. Особенно на контрасте с ее реальными снимками с одутловатым от филлеров лицом.

А еще поп-икона, которая и раньше отличалась экстравагантными модными образами, носит все более откровенные наряды, а порой фотографируется и вообще без них. Если бы такие снимки Мадонна делала раз в несколько месяцев, это выглядело бы пикантно. Но она так полюбила обнажаться, что ничего, кроме усмешек, у подписчиков это не вызывает.

Сейчас звезду снова высмеяли за секси-кадры. На них певица предстала в нижнем белье (точнее, кружевном корсете), который почти не прикрывает грудь. Зато поднимает ее на такую высоту, что выглядит это очень смешно. „Позор, бабуля!“, — так прокомментировали хейтеры эти изображения. И их можно понять.

С другой стороны, нельзя отрицать одного: энергия у звезды действительно юношеская, и бьет ключом постоянно. В этом — только ее заслуга: такой вайб никакими силами не подделать. Этому остается только завидовать, как и смелости звезды, которая не обращает внимания на хейт, идет к своим целям и достигает их.

Кстати, буквально на днях Мадонна поставила рекорд. Она стала первой женщиной после Шер, чьи песни попадали в Billboard Hot 100 целых пять десятилетий. А в середине июля певица отправилась в 84-дневного мировое турне. Собственно, в его рекламе Мадонна и „засветилась“ в смешном виде.