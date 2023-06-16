Организаторы „Евровидения“ планируют большие перемены в голосовании. Все из-за участника от Финляндии Käärijä
Разгневанные фанаты, возмущенные поражением Käärijä, завалили норвежскую общественную вещательную компанию NRK после финала конкурса „Евровидение“. Фанаты заявили, что система жюри на конкурсе должна быть отменена или, по крайней мере, изменена, пишет YLE.
Käärijä с большим отрывом победил в зрительском голосовании, но уступил Швеции по баллам от жюри.
Руководитель проекта из NRK Теа Флиндер сообщила норвежскому TV2, что компания ведет переговоры с Европейским вещательным союзом (EBU) о системе жюри. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в январе.
„Реакция людей показывает, что это может быть хорошей возможностью для EBU переоценить систему жюри“, – говорит она в интервью TV2. „Мы ведем переговоры с EBU, и нам сообщили, что будет проведена переоценка и решение будет принято в январе“.
Мортен Томассен, президент Норвежского клуба „Евровидения“, говорит, что эта информация ожидаема, поскольку Käärijä был явным фаворитом.
„Я надеюсь, что количество членов национальных жюри будет увеличено, а их состав изменен, чтобы в нем могли участвовать рядовые фанаты, – говорит Томассен в интервью TV2.
Однако он ожидает, что жюри останется, и его влияние сохранится на уровне 50%.
На последнем „Евровидении“ Финляндия получила от зрителей 376 баллов, а Швеция – 243. Профессиональное жюри дало Швеции 340 баллов, а Финляндии – 150.
Об переоценке системы жюри в Финляндии ранее сообщала, в частности, газета Iltalehti.