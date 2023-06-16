Организаторы „Евровидения“ планируют большие перемены в голосовании. Все из-за участника от Финляндии Käärijä

Käärijä с большим отрывом победил в зрительском голосовании, но уступил Швеции по баллам от жюри.

Руководитель проекта из NRK Теа Флиндер сообщила норвежскому TV2, что компания ведет переговоры с Европейским вещательным союзом (EBU) о системе жюри. Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято в январе.

„Реакция людей показывает, что это может быть хорошей возможностью для EBU переоценить систему жюри“, – говорит она в интервью TV2. „Мы ведем переговоры с EBU, и нам сообщили, что будет проведена переоценка и решение будет принято в январе“.

Мортен Томассен, президент Норвежского клуба „Евровидения“, говорит, что эта информация ожидаема, поскольку Käärijä был явным фаворитом.

„Я надеюсь, что количество членов национальных жюри будет увеличено, а их состав изменен, чтобы в нем могли участвовать рядовые фанаты, – говорит Томассен в интервью TV2.

Однако он ожидает, что жюри останется, и его влияние сохранится на уровне 50%.

На последнем „Евровидении“ Финляндия получила от зрителей 376 баллов, а Швеция – 243. Профессиональное жюри дало Швеции 340 баллов, а Финляндии – 150.

Об переоценке системы жюри в Финляндии ранее сообщала, в частности, газета Iltalehti .