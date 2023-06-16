Шоубиз
16.06.2023, 14:00

ФОТО | Вау! 82-летняя звезда „Гарри Поттера“ полностью разделась для журнала Vogue

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Harry Potteri maailma professorid Pomona Sprout (Miriam Margolyes) ja Minerva McGonagall (Dame Margaret Natalie Smith)
Harry Potteri maailma professorid Pomona Sprout (Miriam Margolyes) ja Minerva McGonagall (Dame Margaret Natalie Smith)
ФОТО: Kollaaž

82-летняя актриса Мириам Маргулис снялась в откровенной фотосессии для британского Vogue. Звезда „Гарри Поттера“, сыгравшая в фильме преподавателя травологии, полностью разделась, — восхищается „Униан“.

На странице Vogue в Instagram уже появились фото актрисы. Она позировала без одежды, прикрывая наготу посудой и десертами. Маргулис решилась на смелое фото несмотря на то, что ей не нравится ее тело. Она призналась, что не всем довольна.

„Мне нравится мое лицо. Я думаю, что мое лицо доброе, теплое, открытое и улыбающееся. Но я ненавижу свое тело. Я ненавижу большую грудь и обвисший живот, маленькие искривленные ноги. Я не в восторге от этого“, — отметила актриса в интервью изданию.

„Ma ei suuda ulakusele vastu panna.“

По словам Маргулис, она всегда была честна с собой и не скрывала от родителей и друзей то, что является лесбиянкой. Еще в студенческие годы она поняла, что ей нравятся женщины. Однако ее семья отнеслась к этому крайне негативно.

„Мне никогда не было стыдно за то, что я лесбиянка, или что-то в этом роде. Я знала, что это не было преступлением, потому что это была я. Я не могла быть преступницей“, - отметила актриса.

Мать Маргулис, узнав что ей нравятся женщины, заставила ее поклясться на библии. Актрисе пришлось обещать, что она не станет заводить романы не с мужчинами. По словам Маргулис, ее родители не принимали ее выбор, но она все равно их любила.

Несмотря на клятву, актриса нашла свою любовь. После университета Маргулис познакомилась с девушкой, с которой она встречается до сих пор, уже 54 года. Они не живут вместе, но это не мешает им любить друг друга.

В ближайшее время актрисе придется перенести операцию, ей будут устанавливать стент. Маргулис этого не боится. Она думает о смерти, но каждый день радуется тому, что просыпается и получает шанс жить дальше.

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