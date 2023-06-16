ФОТО | Вау! 82-летняя звезда „Гарри Поттера“ полностью разделась для журнала Vogue

На странице Vogue в Instagram уже появились фото актрисы. Она позировала без одежды, прикрывая наготу посудой и десертами. Маргулис решилась на смелое фото несмотря на то, что ей не нравится ее тело. Она призналась, что не всем довольна.

„Мне нравится мое лицо. Я думаю, что мое лицо доброе, теплое, открытое и улыбающееся. Но я ненавижу свое тело. Я ненавижу большую грудь и обвисший живот, маленькие искривленные ноги. Я не в восторге от этого“, — отметила актриса в интервью изданию.

„Ma ei suuda ulakusele vastu panna.“

По словам Маргулис, она всегда была честна с собой и не скрывала от родителей и друзей то, что является лесбиянкой. Еще в студенческие годы она поняла, что ей нравятся женщины. Однако ее семья отнеслась к этому крайне негативно.

„Мне никогда не было стыдно за то, что я лесбиянка, или что-то в этом роде. Я знала, что это не было преступлением, потому что это была я. Я не могла быть преступницей“, - отметила актриса.

Мать Маргулис, узнав что ей нравятся женщины, заставила ее поклясться на библии. Актрисе пришлось обещать, что она не станет заводить романы не с мужчинами. По словам Маргулис, ее родители не принимали ее выбор, но она все равно их любила.

Несмотря на клятву, актриса нашла свою любовь. После университета Маргулис познакомилась с девушкой, с которой она встречается до сих пор, уже 54 года. Они не живут вместе, но это не мешает им любить друг друга.

В ближайшее время актрисе придется перенести операцию, ей будут устанавливать стент. Маргулис этого не боится. Она думает о смерти, но каждый день радуется тому, что просыпается и получает шанс жить дальше.