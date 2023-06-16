Звезду сериала „Беспринципные“ Кристину Бабушкину с мужем задержали в центре Москвы

Супругов отправили на медосвидетельствование, а пакет с неизвестным веществом — на экспертизу. „Автомобиль, в котором ехала семейная пара, остановили сотрудники ГИБДД на Коровьем валу. При проверке документов полицейские обнаружили в машине пакетик с белым порошком“, — рассказал источник.

Пока ни актриса, ни ее представители не комментируют инцидент.

На счету 45-летней артистки более 100 работ в кино. Пожалуй, самые известные — „Беспринципные“, „Земский доктор“, „Дальнобойщики“, „Доктор Тырса“ и другие. Сегодня Кристина Бабушкина может позволить себе выбирать роли, однако при всей своей известности она не против работы с начинающими режиссёрами.

Театр им. Ермоловой, в которой служит актриса, отреагировал оперативно: отменил спектакль с Кристиной, который должен был состояться этим вечером. Зрителям пообещали вернуть деньги.