„Мемы как главное искусство XXI века“. Не пропустите лекцию искусствоведа и популярного тиктокера Артура Чеха

В воскресенье, 18 июня в 16:00, в Доме Хопнера (Ратушная площадь, 18) популярный блогер-просветитель Артур Чех расскажет о мемах и почему они являются важной составляющей современного искусства.





Глупые, смешные картинки из интернета не то, чем кажутся. Мемы помогают обществу рефлексировать, осмыслять политические и культурные события, а сами по себе давно стали предметом изучения. На лекции вы узнаете, откуда взялись мемы, насколько давняя у них история и почему именно мемы — главное визуальное искусство сегодня. Обсудим от каких факторов зависит успех мемов, их популярность и „вирусность“? Прозвучат основные теории юмора, которые на данный момент существуют в науке.





Артур - прекрасный рассказчик, который подает материал в своей собственной манере - легко и непринужденно, с сочными примерами, понятным языком. Осторожно! Не обойдется без юмора! Блог Артура Чеха — тоже своего рода искусство. Говорить о символизме Босха и тайнах картин Вермеера так, чтобы на тебя подписались почти полтора миллиона человек, — надо уметь.





Лекция „Мемы как главное искусство XXI века“ организована Таллиннским русским музеем в сотрудничестве с лекторием „Поговорим?“.

Продолжительность — 2,5 часа.

В стоимость билета включены вино и закуски. Билеты в продаже на портале Fienta.