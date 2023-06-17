Знакомьтесь - новый эстонский артист! Послушайте первый сольный сингл Семена Греэфа(12)
Новый эстонский исполнитель greef выпустил свой первый сольный сингл „Y.O.Y“. Песня взята из дебютного короткометражного альбома „Easy“, который выйдет 4 июля. За сценическим псевдонимом greef стоит Семен Греэф из Таллинна.
Семен Греэф - музыкальный продюсер, автор песен и певец, чья музыка характеризуется сочными ритмами в стиле 90-х и 2000-х, которые сопровождаются джазовыми гармониями и сладкими меланхоличными влияниями соула и R&B. Среди прочих артист выделяет, например, работы Джастина Тимберлейка и Фрэнка Оушена, сформировавшие его музыкальное звучание.
В прошлом greef записал дуэт с YONNA, и также был автором песни „Jään Sinu Järele“ Юри Поотсманна, а также песен Ингер и Элерин Тийт. Новый сингл был закончен в славном одиночестве - Семен является и продюсером, и исполнителем, и автором песни. Сведение и мастеринг трека выполнил Сандер Садам.
„Песня была готова в моей собственной домашней студии, я начал играть разные аккорды на фортепиано, а вдохновением послужили отношения и идея о том, как я создаю себе сложности при выборе партнеров. Из этого начала вырисовываться первичная лирика и мелодия, которая сегодня предстает перед вами в законченном виде... Грядущий альбом будет очень личным, я бы сравнил его с путешествием, как в звуковом, так и в тематическом плане. Я верю, что слушатель отправится в путешествие, где каждый найдет свою индивидуальность“, — добавляет молодой исполнитель.
Пожелаем ему удачи! И послушаем новую песню: