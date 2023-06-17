Знакомьтесь - новый эстонский артист! Послушайте первый сольный сингл Семена Греэфа

В прошлом greef записал дуэт с YONNA, и также был автором песни „Jään Sinu Järele“ Юри Поотсманна, а также песен Ингер и Элерин Тийт. Новый сингл был закончен в славном одиночестве - Семен является и продюсером, и исполнителем, и автором песни. Сведение и мастеринг трека выполнил Сандер Садам.

„Песня была готова в моей собственной домашней студии, я начал играть разные аккорды на фортепиано, а вдохновением послужили отношения и идея о том, как я создаю себе сложности при выборе партнеров. Из этого начала вырисовываться первичная лирика и мелодия, которая сегодня предстает перед вами в законченном виде... Грядущий альбом будет очень личным, я бы сравнил его с путешествием, как в звуковом, так и в тематическом плане. Я верю, что слушатель отправится в путешествие, где каждый найдет свою индивидуальность“, — добавляет молодой исполнитель.