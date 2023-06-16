ФОТО | С широко раздвинутыми ногами: Мирослава Карпович в топе и трусиках снялась перед вентилятором(2)
Мирослава Карпович решилась на смелую фотосессию. Актриса примерила минималистичный воздушный наряд, — восхищается The Voice.
37-летняя звезда сериала „Папины дочки“ экспериментирует с образами. Мирослава может как примерить строгий брючный костюм, так и предстать в откровенном мини. Для новой фотосессии Карпович выбрала дерзкий аутфит total black. Она появилась в топе на тонких бретельках и трусиках с высокой посадкой. „Серьезный настрой!“ — заверила Мирослава.
Поклонники модели оставили ей много комплиментов. „Мира, ну восторг и роскошь!“, „Мирослава, ты бомбическая красотка“, „Тонкая, изящная, ну красавица!“, „У каждой настоящей леди должно быть красивое черное платье, а также черные чулки, черные туфли и черный веер“, „Удачной премьеры, Мирочка!“, „Ты лучшая! Во всем!“, „Восхитительная Мирослава, девушка-вдохновение!“, „Нет предела совершенству“, — высказались фолловеры.