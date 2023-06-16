ФОТО | С широко раздвинутыми ногами: Мирослава Карпович в топе и трусиках снялась перед вентилятором

37-летняя звезда сериала „Папины дочки“ экспериментирует с образами. Мирослава может как примерить строгий брючный костюм, так и предстать в откровенном мини. Для новой фотосессии Карпович выбрала дерзкий аутфит total black. Она появилась в топе на тонких бретельках и трусиках с высокой посадкой. „Серьезный настрой!“ — заверила Мирослава.