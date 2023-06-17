Арнольд Шварценеггер выразил желание стать президентом США

„Я так отчетливо вижу, как я смог бы выиграть эти выборы. Точно так же, как когда я баллотировался в губернаторы Калифорнии“, — отметил Шварценеггер.

Однако Шварценеггер не имеет права баллотироваться в президенты США, так как родился в Австрии. Согласно конституции США, кандидат в президенты должен родиться на территории страны. Шварценеггер же переехал в Соединенные Штаты Америки в 1968 году, а стал гражданином страны в 1983 году. С 2003 по 2011 годы он был 38-м губернатором Калифорнии.

В 2021 году Шварценеггер заявил, что Дональд Трамп войдет в историю как худший президент Соединенных Штатов после штурма Капитолия его сторонниками, а его желание оспорить итоги выборов назвал сумасшествием.