„Я в шоке“: барабанщик Rammstein прокомментировал секс-скандал с Линдеманном

„Обвинения последних нескольких недель глубоко потрясли нас как группу и меня как личность. Я чувствую шок от того, что о нашем солисте пишут в социальных сетях и печатают в прессе,“ — написал музыкант в соцсетях, предположив, что не происходило ничего криминального — к примеру, использования снотворного.

Шнайдер выразил уверенность, что не происходило ничего незаконного. По словам артиста, никто из команды группы не говорил о чем-то из ряда вон выходящем. „Все, что я видел на вечеринках Тилля, — это взрослые люди, которые вместе развлекались. И тем не менее, похоже, что произошли вещи, хоть и приемлемые с юридической точки зрения, но ненормальные с моей точки зрения“, — уточнил он.

Он также отметил, что группа остается в прежнем составе, хотя Линдеманн в последнее время отдалился от остальных артистов.

Ранее прокуратура Берлина начала расследование в отношении Линдеманна в связи с заявлениями о преступлениях сексуального характера. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.