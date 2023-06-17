Композитор Ханс Циммер сделал предложение своей девушке на концерте не стадионе
Голливудский композитор Ханс Циммер сделал предложение своей девушке во время концерта на лондонском стадионе O2 Арена, сообщает Deadline.
Циммер прервал свое выступление и обратился к возлюбленной, кинопродюссерке Дине де Луке, с просьбой подняться к нему на сцену. „Зачем я попросил тебя подняться сюда? Я собираюсь задать тебе один важный вопрос. Ты закрыла входную дверь? Молоко в холодильнике? У нас есть сорбет в морозилке? На самом деле, нет. Мой вопрос: ты выйдешь за меня“, — произнес со сцены Циммер. Де Луке ответила утвердительно. После этого композитор исполнил композицию „Time“ из фильма „Начало“ Кристофера Нолана.
Впервые Циммер и де Луке совместно вышли в свет на 87-й церемонии премии „Оскар“ в 2015 году. До этого композитор был дважды женат. Его первой женой была модель Вики Кэролин, с которой он развелся в 1992 году. А второй женой стала Сюзанна Циммер, в браке с которой у композитора родилось трое детей. В 2020-м году пара официально оформила свой развод.
Ханс Циммер известен музыкой к массе фильмов, в числе которых „Человек дождя“, „Шофёр мисс Дэйзи“, „Птичка на проводе“, „Тельма и Луиза“, „Человек эпохи Возрождения“, „Король Лев“, „Скала“, „Миротворец“, „Принц Египта“, „Гладиатор“, „Ганнибал“, „Звонок“, „Последний самурай“, „Пираты Карибского моря“, „Мадагаскар“, „Бэтмен: Начало“, „Код да Винчи“, „Тёмный рыцарь“, „Шерлок Холмс“, „Гадкий я“, „Человек из стали“, „12 лет рабства“, „Интерстеллар“, „Дюнкерк“, „Дюна“, „Не время умирать“, „Топ Ган: Мэверик“.