Композитор Ханс Циммер сделал предложение своей девушке на концерте не стадионе

Циммер прервал свое выступление и обратился к возлюбленной, кинопродюссерке Дине де Луке, с просьбой подняться к нему на сцену. „Зачем я попросил тебя подняться сюда? Я собираюсь задать тебе один важный вопрос. Ты закрыла входную дверь? Молоко в холодильнике? У нас есть сорбет в морозилке? На самом деле, нет. Мой вопрос: ты выйдешь за меня“, — произнес со сцены Циммер. Де Луке ответила утвердительно. После этого композитор исполнил композицию „Time“ из фильма „Начало“ Кристофера Нолана.

Впервые Циммер и де Луке совместно вышли в свет на 87-й церемонии премии „Оскар“ в 2015 году. До этого композитор был дважды женат. Его первой женой была модель Вики Кэролин, с которой он развелся в 1992 году. А второй женой стала Сюзанна Циммер, в браке с которой у композитора родилось трое детей. В 2020-м году пара официально оформила свой развод.

Ханс Циммер известен музыкой к массе фильмов, в числе которых „Человек дождя“, „Шофёр мисс Дэйзи“, „Птичка на проводе“, „Тельма и Луиза“, „Человек эпохи Возрождения“, „Король Лев“, „Скала“, „Миротворец“, „Принц Египта“, „Гладиатор“, „Ганнибал“, „Звонок“, „Последний самурай“, „Пираты Карибского моря“, „Мадагаскар“, „Бэтмен: Начало“, „Код да Винчи“, „Тёмный рыцарь“, „Шерлок Холмс“, „Гадкий я“, „Человек из стали“, „12 лет рабства“, „Интерстеллар“, „Дюнкерк“, „Дюна“, „Не время умирать“, „Топ Ган: Мэверик“.