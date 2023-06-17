Новый „Чужой“ выйдет на экраны в августе 2024 года

Съемки ленты начались в начале марта. По расписанию они должны были закончиться в середине июня, однако о завершении съемочного процесса пока официально не объявляли. Изначально фильм планировалось впустить сразу на стриминге Hulu.

Режиссером и сценаристом нового „Чужого“ выступает Феде Альварес, снявший хорроры „Не дыши“ и „Зловещие мертвецы: Черная книга“. Продюсированием ленты занимается Ридли Скотт. В ее актерский состав вошли Кэйли Спэни («Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“, „Мейр из Исттауна“), Изабела Монер («Дора и затерянный город“) и Арчи Рено («Тень и кость“).

Предполагается, что картина не будет связана с предыдущими частями франшизы.