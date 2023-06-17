ВИДЕО | Через 7 лет после смерти Кэрри Фишер возвращается на киноэкран

Съемки картины завершились за шесть недель до смерти Фишер, однако постпродакшн затянулся на семь лет — в том числе из-за сложностей с работой над спецэффектами и ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Теперь картина все-таки выйдет на большие экраны в США 23 июня. После ограниченного кинотеатрального проката состоится ее цифровой релиз.