ВИДЕО | Через 7 лет после смерти Кэрри Фишер возвращается на киноэкран
Кинокомпания Vertical выпустит фильм „Чудесный колодец“ («Wonderwell“), который стал последней работой звезды саги „Звездные войны“ Кэрри Фишер, скончавшейся в 2016 году. Об этом пишет Deadline.
Съемки картины завершились за шесть недель до смерти Фишер, однако постпродакшн затянулся на семь лет — в том числе из-за сложностей с работой над спецэффектами и ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Теперь картина все-таки выйдет на большие экраны в США 23 июня. После ограниченного кинотеатрального проката состоится ее цифровой релиз.
Действие „Чудесного колодца“ разворачивается как в современной Италии, так и в фантастическом мире. Главная героиня, девочка по имени Вайолет, встречает загадочную женщину Хейзел (Фишер), которая отводит ее к таинственному порталу и предлагает заглянуть в будущее.
Вместе с Фишер в картине снялись Рита Ора («Пятьдесят оттенков серого“) и Нелл Тайгер Фри («Дом с прислугой“). Главную роль исполнила дебютантка Кира Милуорд.