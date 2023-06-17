ФОТО | В Таллинне выступает группа Scorpions: смотрите, кто пришел на концерт

Непревзойденный мастер мощных хитов в стиле хард-рок и классических рок-баллад группа Scorpions даст концерт 17 июня на Певческом поле в Таллинне в рамках своего мирового турне. Музыкальная легенда, в последний раз выступавшая в Эстонии десять лет назад, представит свое самое мощное на сегодняшний день живое исполнение.

Группа Scorpions, выступающая на мировой музыкальной сцене уже почти 60 лет, является одним из крупнейших символов эпохи. За время своего существования группа оставила неизгладимый след в стилях хэви-метал, хард-рок, глэм-метал и софт-рок. Scorpions вдохновляли многих современных рок-звезд как в музыке, так и в стиле.

Длинный список громких хитов, впечатляющие мировые турне и десятилетия успешной студийной работы сделали Scorpions группой, объединяющей разные поколения, которая всё больше привлекает молодых меломанов.

Начиная с дебютного альбома Lonesome Crow 1972 года и заканчивая Rock Believer этого года, Scorpions выпустили 19 альбомов, которые были проданы тиражом почти 120 миллионов копий, что сделало их одними из самых кассовых рок-исполнителей с точки зрения продаж.

Крупнейший коммерческий хит группы Wind of Change из альбома Crazy World 1990 года стал одной из самых продаваемых песен в мире, было продано более 14 миллионов синглов. Такие хиты как Still Loving You, Send Me An Angel и Rock You Like a Hurricane являются общепризнанными гимнами музыкального мира и прекрасными образцами эпохи.

Рок-группа была основана в Германии в 1965 году гитаристом Рудольфом Шенкером. Через несколько лет к группе присоединился Клаус Майне — своим уникальным голосом он обеспечил именно тот вокал, который так узнаваемо звучит в песнях группы.