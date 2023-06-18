18.06.2023, 07:30
ФОТО | Все кричали „Ча-Ча-Ча“! На фестивале Flex Fest в Копли фаворит „Евровидения“ Käärijä свел публику с ума(2)
ФОТО:
В пятницу и в субботу в квартале Крулли в Копли прошел музыкальный фестиваль Flex Fest, где выступили более 20 разных артистов из Эстонии и из-за границы.
В субботу самым ожидаемым выступлением, несомненно, был выход на сцену сумасшедшего Käärijä, который представлял Финляндию в этом году на „Евровидении“ и украл сердца публики.
Другими важными гостями второго дня фестиваля были британский хитмейкер Mura Masa и шведский культовый рэпер Bladee.