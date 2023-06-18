Кевин Костнер обвинил бывшую жену в краже денег после развода

68-летний актер утверждает, что экс-супруга потратила $95 тысяч с его кредитной карты „без предварительного уведомления“. Эти средства Костнер планировал потратить на судебное дело о разводе.

Артист заявил, что не намерен обнародовать публично сведения о своих доходах, поскольку опасается слухов в СМИ и мошенников. Он считает, что бывшая жена намеренно украла денежные средства, чтобы общественность узнала о его состоянии.

Помимо использования его денег без согласия, Костнер все еще обвиняет Баумгартнер в нежелании съехать из их дома стоимостью $145 млн в Калифорнии. Накануне он подал в суд на дизайнера и заявил, что она отказалась собрать свои вещи и покинуть их дом, несмотря на четкие условия брачного контракта.

В начале мая супруга Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод с актером после 18 лет брака. В своем заявлении на расторжение брака жена артиста сослалась на „непримиримые разногласия“.