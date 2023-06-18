„Она легенда“: Дмитрий Маликов вступился за Аллу Пугачеву

„Все люди очень уязвимы. Но я, честно говоря, не ожидал, что ту же Аллу Борисовну будут так ругать. Она — легенда, икона в каком-то смысле. И у нее нет ярой русофобской позиции. Она, по-моему, вообще ничего не заявляла“, — сказал Маликов. Он добавил, что „времена сейчас непростые и у каждого свой путь“.