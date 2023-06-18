„Она легенда“: Дмитрий Маликов вступился за Аллу Пугачеву(13)
Певец Дмитрий Маликов не согласился с позицией части россиян, которые недовольны отъездом из России артистки Аллы Пугачевой. Об этом певец заявил в интервью aif.ru.
„Все люди очень уязвимы. Но я, честно говоря, не ожидал, что ту же Аллу Борисовну будут так ругать. Она — легенда, икона в каком-то смысле. И у нее нет ярой русофобской позиции. Она, по-моему, вообще ничего не заявляла“, — сказал Маликов. Он добавил, что „времена сейчас непростые и у каждого свой путь“.
Алла Пугачева с мужем, шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), и их двумя детьми, в октябре 2022 года уехала из России в Израиль. В сентябре 2022 года Галкина включили в список физических лиц — иноагентов в сентябре 2022 года. Поводом для этого стало „осуществление политической деятельности“, среди иностранных источников финансирования нашли украинские.