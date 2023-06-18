Любовь Успенская сравнила себя с Мадонной

„Зачем мне бояться сплетников? Я, конечно, ожидаю комментарии от завистливых баб злых: „Ой, Люба, надо достойно стареть!“ А я потом смотрю, кто это пишет — опухшие рожи какие-то. „Да, и старей себе!“ — хочется им сказать. Это в них зависть говорит“, — отметила Успенская.

По ее словам, нормальный человек не скажет, что она „выглядит стыдно и позорно“: „Умные и понимающие люди со вкусом поймут, что это достойно. Я никогда в жизни не опозорю себя, не покажу себя так, чтобы это было вульгарно. Если Мадонна себе позволяет быть обнаженной, или Шер… Чем мы хуже?“ — заключила певица.