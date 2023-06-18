ФОТО | Принц Луи своими кривляниями опять перетянул на себя все внимание публики

Луи с близкими ехал в карете к Букингемскому дворцу. Малыш находился рядом со старшим братом и сестрой, а также мамой и женой британского короля. В какой-то момент младший сын Кембриджей закрыл руками рот и нос. Публика пришла к выводу, что ребенок испытал резкую неприязнь, почувствовав запах от лошадей.

Стоя на балконе Букингемского дворца вместе с родителями, королем Карлом III, королевой Камиллой, принцессой Анной с мужем и принцем Эдвардом с женой, мальчик откровенно заскучал. И начал следовать своему излюбленному правилу — „в любой непонятной ситуации начинай корчить забавные рожицы“.

В Сети принялись обсуждать поведение Луи. „Мне кажется, он выражает всё то, что испытывают остальные!“, „Очаровательный и непосредственный малыш, устами младенца!“, „Луи - суперзвезда, он сделал этот вечер“, „Интересно, мама с папой вечером отругали его? Или так можно?“ — написали блогеры.



