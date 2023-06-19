19.06.2023, 10:03
ФОТО | Дочь Юри Ратаса закончила основную школу: „мы с мамой сильно тобой гордимся!“(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Председатель Центристской партии Юри Ратас сообщил в соцсетях, что в семье Ратасов произошло важное событие - его дочь Мариэлль закончила основную школу.
Старшая дочь Юри и Карин Ратас закончила Образовательную коллегию Старого города.
„Это был серьезный путь, полный успехов, ошибок, новых знаний и друзей. Венцом этого стало свидетельство об окончании основной школы. Мы с мамой сильно тобой гордимся и благодарим всех учителей! Спасибо, основная школа Образовательной коллегии Старого города! Теперь движемся вперед - к новым знаниям и открытиям! Наслаждайся летом!“ - написал счастливый отец в Facebook.
В семье Ратасов растет четверо детей: дочь Мариэлль и сыновья Робин Роджер, Оливер Юри и Холгер.