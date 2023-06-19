Шоубиз
19.06.2023, 13:19

Таня Михайлова-Саар отмечает 40-летие новой песней! „После тридцати жизнь стала мне очень сильно нравиться“

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Известной эстонской певице Тане Михайловой-Саар сегодня исполняется 40 лет. В честь этого она выпустила новую песню.

Карьера Тани Михайловой длится уже более 20 лет, но ее любовь к работе ни на грамм не уменьшилась. Сама певица признается, что после тридцати лет она стала любить жизнь еще больше, чем раньше.

В честь своего дня рождения певица также выпустила новую песню „Millal veel?“ (Когда же еще?). Давайте поздравим Таню и вместе послушаем ее прекрасную новую песню!

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