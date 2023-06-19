19.06.2023, 13:19
Таня Михайлова-Саар отмечает 40-летие новой песней! „После тридцати жизнь стала мне очень сильно нравиться“(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Известной эстонской певице Тане Михайловой-Саар сегодня исполняется 40 лет. В честь этого она выпустила новую песню.
Карьера Тани Михайловой длится уже более 20 лет, но ее любовь к работе ни на грамм не уменьшилась. Сама певица признается, что после тридцати лет она стала любить жизнь еще больше, чем раньше.
В честь своего дня рождения певица также выпустила новую песню „Millal veel?“ (Когда же еще?). Давайте поздравим Таню и вместе послушаем ее прекрасную новую песню!