В 45 лет умер бывший гитарист групп „Земляне“ и „Лицей“ Сергей Колчин

„Ушёл из жизни гитарист Сергей Колчин (45 лет). Проработали вместе пять лет. Земля тебе пухом“, — написал он в своей группе в VK. О причине смерти музыканта официально ничего не сообщается, но предварительная неофициальная информация — внезапная остановка сердца.

Колчин также сотрудничал с группами „Лицей“, „Акустик-Бэнд“ и другими. Солистка „Лицея“ Анастасия Макаревич написала в Instagram, что Колчин был одним из лучших гитаристов, с которым группе „посчастливилось работать вместе“. „Очень печально, что такие светлые и талантливые люди уходят так рано“, — скорбит она.