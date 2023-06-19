Культура
19.06.2023, 11:16

ФОТО | Танец объединяет! Таллиннские блогеры провели яркое спортивно-танцевальное мероприятие

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ФОТО: Vitaly Fedossov

В минувшее воскресенье три блогера Юлия Смоли, Данелия Боженова и Лаура Толматс провели грандиозное спортивно-танцевальное мероприятие в усадьбе Лагеди, где приняли участие более 120 человек.

Тренер Юлия Смоли дала свою тренировку на все тело с резинками, а тренер по танцам Фабиан Ароча провел зажигательные воркшопы по латиноамериканским танцам.

Невероятная погода, удивительно красивая локация, более 120 человек одетых в яркие краски, зажигательная музыка, танец, вкусная еда, улыбки, смех - мероприятие не оставило равнодушным никого!

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