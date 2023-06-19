19.06.2023, 11:16
ФОТО | Танец объединяет! Таллиннские блогеры провели яркое спортивно-танцевальное мероприятие(8)
ФОТО: Vitaly Fedossov
В минувшее воскресенье три блогера Юлия Смоли, Данелия Боженова и Лаура Толматс провели грандиозное спортивно-танцевальное мероприятие в усадьбе Лагеди, где приняли участие более 120 человек.
Тренер Юлия Смоли дала свою тренировку на все тело с резинками, а тренер по танцам Фабиан Ароча провел зажигательные воркшопы по латиноамериканским танцам.
Невероятная погода, удивительно красивая локация, более 120 человек одетых в яркие краски, зажигательная музыка, танец, вкусная еда, улыбки, смех - мероприятие не оставило равнодушным никого!