„Я идиот“: Эмин Агаларов винит себя в расставании с Аленой Гавриловой

Исполнитель хита „Камин“ познакомился с моделью в караоке. На тот момент музыкант еще не был известным певцом, он выступал в клубах, чтобы набрать аудиторию. „Я успел с ней познакомиться, но не взял номер. А потом встретил ее в ресторане, и уже подошел. Она мне запомнилась, произошла химия. Она настолько мне понравилась, что из головы ее вытащить не смог“, - признался Эмин.

Влюбленные поженились и стали родителями. Однако в пандемию супруги расстались. Певец не смог жить без обладательницы титула „Мисс Мордовия-2004“. „Потом понял, что я идиот, и надо всё исправлять. И мы снова вместе. Я очень рад, что всё получилось“, — заверил Агаларов. Он не стал скрывать, что хочет еще ребенка от звезды, но она пока против.

„Я бы не сказал, что я ее балую, но такие моменты, естественно, бывают. Иногда я не успеваю это сделать, потому что занят. Я люблю делать подарки и сюрпризы. Но она чудо в моей жизни“, — резюмировал артист.

Помимо дочери от Алены, у певца есть сыновья-близнецы от бывшей жены, дочери президента Лейлы Алиевой. Эмин относится как к родной и к Амине, которую Лейла удочерила уже после их разрыва. „Когда мы перестали быть парой, у нас отношения стали еще лучше: мы всё время созваниваемся, обсуждаем детей, их будущее и образование. Получается так, что целостность не потерялась, и это самое главное“, — раскрыл музыкант.

Звездный отец старается как можно больше времени проводить с детьми. Недавно он вместе с сыном побывал на концерте рэпера. Али нравится музыка Элджея. Эмин привел мальчика на концерт, который начался не в 11 вечера, а спустя два с половиной часа. Певец с сыном дождались шоу.

„Мало того, сын мечтал о фото с ним. Я договорился через директоров, и мы пошли за кулисы. Стоим возле гримерки 10 минут, 20 минут... Элджею носят кальяны, напитки, еду, а он просто не выходит. Я говорю: „Передайте, что Эмин его ждет с сыном, пусть он, пожалуйста, сфотографируется“. Он вышел через час, я был злой как собака. Но ради детей я согласен на всё, даже ждать у гримерки Элджея“, — заверил Агаларов в интервью Светлане Бондарчук в эфире ее шоу на YouTube „Света вокруг света“.