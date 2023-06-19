19.06.2023, 14:00
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в неврологическое отделение(1)
ФОТО: Youtube
По информации телеграм-канала Mash, состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной улучшилось до средней степени тяжести. Поэтому медики решили перевести актрису в обычную палату ещё 16 июня. Врачи продолжают пристально следить за её здоровьем.
Ранее Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга. Также медики выявили у неё сердечную недостаточность. Поэтому они старались медикаментозно компенсировать левожелудочковую недостаточность.
„Лидия Федосеева-Шукшина в сознании. К ней уже приходили все дочери. На прошлой неделе даже Мария Шукшина была, которая обычно не балует мать вниманием. В основном все хлопоты сейчас на Ольге. Врачи никаких прогнозов не дают, осторожничают“, — приводит слова своего источника „МК“.