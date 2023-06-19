Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в неврологическое отделение

„Лидия Федосеева-Шукшина в сознании. К ней уже приходили все дочери. На прошлой неделе даже Мария Шукшина была, которая обычно не балует мать вниманием. В основном все хлопоты сейчас на Ольге. Врачи никаких прогнозов не дают, осторожничают“, — приводит слова своего источника „МК“.