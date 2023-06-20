На концерте в Таллинне Käärijä поиздевался над победителем „Евровидения“ Loreen и получил в подарок „куклу вуду“

Представлявший Финляндию на „Евровидении“ Käärijä хотя конкурс и не выиграл, но заработал себе множество фанатов. Тем более, что многие телезрители посчитали, что именно он должен был одержать победу в конкурсе, а не Loreen из Швеции, ведь зрители отдали ему намного больше голосов, а шведки помогли одержать победу голоса жюри.

Käärijä с гордостью объявил, что концерт в Таллинне - его первое выступление вне Финляндии, (конечно же, не считая проходившего в Ливерпуле „Евровидения“). Все это сопровождалось постоянным скандированием публики „Ча ча ча“ - именно так называется его песня, с которой финн участвовал в песенном конкурсе.

„А вы смотрели „Евровидение“?“ - спросил он у своих фанатов. Публика в ответ издала громогласные крики, что явно означало положительные ответ (и не удивительно, потому что, будем на чистоту, узнало бы столько народу про финского певца, если бы не конкурс?).

Однако после это Käärijä продолжил: „А что вы думаете о песне Loreen?“. За этим последовала почти что гробовая тишина, а пара людей даже освистала певицу. Käärijä явно остался доволен таким ответом.

Позже из толпы на сцену к нему одна фанатка кинула куклу, сделанную по его подобию в том самом костюме с зеленой курткой с открытой грудью и животом, в котором он выступал на „Евровидении“. Подарок пришелся финну по душе и он тут же спросил: „Это что, кукла вуду?“. Затем он потрогал куклу за пятую точку и добавил: „А если я потрогаю тут, то тоже это почувствую? Да? Хорошо!“.

Конечно же, самое долгожданное выступление он оставил на конец и исполнил хит „Cha Cha Cha“ даже целых два раза - с огнеметами и подтанцовкой - на радость обезумевшей от восторга толпе. Казалось бы, еще чуть чуть - и восторженные подростки снесут заборчик, отделяющий их от сцены и любимого артиста.