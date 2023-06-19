19.06.2023, 15:30
Александру Сокурову провели операцию на сердце и выписали из больницы
ФОТО: | Nick Zonna / ipa-agency.net
Кинорежиссер Александр Сокуров выписан из больницы, сообщает источник в окружении кинематографиста. „Александр Николаевич чувствует себя хорошо. Сегодня выписали“, — уточнил он.
14 июня российский богослов Андрей Кураев сообщил, что Александр Сокуров находится в реанимации. По его словам, Сокуров попал в больницу из-за проблем с сердцем, ему провели операцию.
Сам Сокуров позже подтвердил, что находится в больнице, однако, указал, что с ним все в порядке. Позже кардиолог назвал вероятную причину госпитализации режиссера. Врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев предположил, что причиной госпитализации может быть инфаркт или коронарный синдром.