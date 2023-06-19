После высказываний об Украине в Казахстане отменили концерт Григория Лепса

„Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке“, — говорится в сообщении. Организаторы также уточнили, что билеты можно будет вернуть по месту приобретения.

Поводом для отмены выступления российского артиста могло стать его недавнее заявление. Уточняется, что казахстанцы призвали отменить концерт Лепса после того, как на ПМЭФ он вместе с Николаем Басковым предложил заплатить один миллион рублей каждому, кто выведет из строя танк Вооруженных сил Украины.

Директор Лепса в ответ на отмену концерта обиженно объявил весь Казахстан „недржелюбной страной“ и даже „врагом“ и заявил, что певец выступать там не будет вовсе.