22.06.2023, 15:02
Известный певец Койт Тооме выставил на продажу уникальный автомобиль(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Койт Тооме (44) снова выставил на продажу свой автомобиль. Певнц известен тем, что долго на одном и том же машине не ездит и меняет автомобили как перчатки.
Тооме выставил на продажу Toyota Yaris с пробегом всего в 13 500 км. В машине установлен позволяющая быстро сменять скорости коробка передач Ultra Shifter. В автомобильный регистр автомобиль занесен всего полтора года назад, поэтому певец и пишет, мол автомобиль - как новый.
Максимальная скорость японского автомобиль достигает 230 км/ч. Объем мотора - 1,6 литров и мощность 192 кВт. Расход топлива не самый большой: при езде в городе около 9,3 литра на 100 км.
За свою „ласточку“ певец хочет получить 37 900 евро.
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