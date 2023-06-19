Слава опять „загремела“ в больницу: на этот раз исправлять последствия неудачной пластики

„Я снова в больничке. Надо подлататься, исправить кое-что. Мне уже ввели наркоз, надела секси-белье“, — рассказала Слава. По словам исполнительницы, ей пришлось обратиться к медикам после реабилитации.

Сланевская отметила, что уже сдала анализы. „Кстати, у меня шикарные анализы, несмотря на все мои веселые концерты. Очень переживаю, но думаю, что со мной все будет очень-очень прекрасно, очень хорошо!“ — поделилась она.

В августе 2022 года сообщалось, что Слава сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. Певица откровенно рассказала, что последние шесть лет находилась в сильном стрессе, который часто заедала и запивала алкоголем. После неудачных попыток похудения она решила обратиться за помощью к пластическому хирургу, он пообещал артистке вернуть форму, в которой она была в 2004 году.