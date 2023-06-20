ФОТО | „Что творит диета“: Виктория Бекхэм ужаснула худобой

По словам супруга Виктории, Дэвида Бэкхема, звезда на протяжении 25 лет всегда ест одно и то же и питается исключительно здоровой пищей. Ее любимое блюдо — рыба на гриле и овощи на пару. Лишь однажды она отклонилась от диеты — когда была беременна дочерью.

Не только рацион питания Виктории заслуживает внимания, но и ее образ в жизни в целом. Утро у неё начинается с двух ложек яблочного уксуса и зеленого смузи. После лёгкого, но богатого витаминами завтрака звезда обязательно отправляется на пробежку, а в течение всего дня она занимается различного рода активностями: фитнес, йога, групповые занятия и силовые упражнения в спортзале.

Такой правильный образ жизни помогает Бэкхем быть здоровой, счастливой и всегда лёгкой и стройной. Но есть и обратная сторона медали: кажется, скоро дизайнер начнет закупаться одеждой в детских отделах.

На последних фотографиях одежда бывшей „перчинки“ ей явно не по размеру — черные брюки, очевидно, ей велики. Зону паха и бедер они не обтягивают, как должны, а висят, как мешок и собираются некрасивыми складками. Заметно невооруженным глазом, что звезда еще сильнее похудела и, по всей видимости, не успела обновить гардероб.

Безусловно, в свои 49 лет Виктория выглядит потрясающе и заслуживает уважения. Но если знаменитость и дальше продолжит худеть, то поклонники звезды в скором времени могут снова поднять тему пропаганды анорексии...