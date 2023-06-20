ФОТО | Раздавали девушкам розы и кидали туалетную бумагу в толпу. В Таллинне зажгли украинские легенды Quest Pistols

15 лет назад три танцора из Украины начали свою музыкальную карьеру и мгновенно стали популярным и всемирно признанным бойз-бэндом. Спустя несколько лет „золотой“ состав группы — Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк — вернулись на сцену, чтобы порадовать своих поклонников.

На концерте в Таллинне музыканты сразу предупредили собравшихся на концерт, что будут говорить по-украински и даже в перерыве между песнями они учили публику некоторым фразам на украинском языке. Кроме того, два своих хита они также исполнили на украинском языке - „Я твой наркотик“ и „Ты так красива“.

Во время исполнения песни „Ты так красива“ члены группы раздавали девушкам в зале розы, а во во время песни „Революция“ выкатили на сцену тележку, наполненную рулонами туалетной бумаги, и начали запускать их в толпу. Также они фотографировали фанаток на полароид и давали им снимки на память о концерте.