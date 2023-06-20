Шоубиз
20.06.2023, 14:13

ФОТО | Поздравляем! Певица Лийс Лемсалу ждет ребенка

 
Liis Lemsalu
Liis Lemsalu
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Певица Лийс Лемсалу (30) поделилась в соцсетях радостной новостью - она и ее партнер Карл-Эрик Коду (38) ждут ребенка.

Певица поделилась в Instagram фотографией, где нежно держит руки на своем округлившемся животе. „Наш самый красивый секрет“, - подписала она фото. Для пары это первенец.

Лийс Лемсалу и бизнесмен Карл-Эрик Коду мало раскрывают что-либо о своих отношениях, но они уже вместе более шести лет. Первый раз их заметили в 2017 году, а в 2019 году они начали жить вместе в роскошной квартире в центре Таллинна.

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