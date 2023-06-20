ФОТО | Поздравляем! Певица Лийс Лемсалу ждет ребенка

Лийс Лемсалу и бизнесмен Карл-Эрик Коду мало раскрывают что-либо о своих отношениях, но они уже вместе более шести лет. Первый раз их заметили в 2017 году, а в 2019 году они начали жить вместе в роскошной квартире в центре Таллинна.