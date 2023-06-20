20.06.2023, 14:13
ФОТО | Поздравляем! Певица Лийс Лемсалу ждет ребенка
ФОТО: | Delfi Meedia
Певица Лийс Лемсалу (30) поделилась в соцсетях радостной новостью - она и ее партнер Карл-Эрик Коду (38) ждут ребенка.
Певица поделилась в Instagram фотографией, где нежно держит руки на своем округлившемся животе. „Наш самый красивый секрет“, - подписала она фото. Для пары это первенец.
Лийс Лемсалу и бизнесмен Карл-Эрик Коду мало раскрывают что-либо о своих отношениях, но они уже вместе более шести лет. Первый раз их заметили в 2017 году, а в 2019 году они начали жить вместе в роскошной квартире в центре Таллинна.