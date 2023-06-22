Новые отношения на горизонте? Сексуальный бельгийский политик строит планы на лето вместе с Санной Марин

Еще в мае финское издание Seiska писало, что глава демократов в Бельгии Коннер Руссо (30) завоевал сердце Санны Марин и на политическом ландшафте появилась новая горячая пара.

Теперь бельгийский политик дал интервью, в котором более подробно говорит о Марин. Как выяснилось, они очень хорошо ладят как в рабочее, так и в свободное время, пишет Yle. Одновременно с этим политик намекает, что их отношения с Марин не серьезные.

Руссо описывает свои отношения с Марин следующим образом: „Мы молодые, амбициозные, хотим повлиять на мир и говорить на языке народа“. Он добавил, что в основном они общаются посредством Instagram.

В Instagram у Руссо уже есть фотографии с Марин. Одна из них еще с февраля, когда политик посещал Финляндию. „Спасибо, Финляндия. За посещение саун и школ. За беседы и танцы. Я многому найчился“, - подписал он фотографию, на которой позирует с Марин.

Оба политика подписаны друг на друга в Instagram.

У Руссо и Марин очень схожи политические пути и даже связанные с ними скандалы. Обы пришли в политику в молодом возрасте и почти сразу же стали главой партии, оба снискали недовольство общественности из-за своих походов по вечеринкам.

Бельгийский политик в интервью признается, что их с Санной объединяют вечеринки. „Этим летом мы вместе поедем на Tomorrowland“, - говорит Коннор. Tomorrowland - фестиваль танцевальной музыки в Бельгии, один из самых больших в мире.

В Бельгии активно обсуждают личную жизнь молодого политика и его отношения, поэтому Коннер на прошлой неделе даже выложил видео в YouTube, в котором он говорит, что все еще ищет свой сексуальный идентитет и его привлекают как женщины, так и мужчины.

Весной Санна Марин сообщила о своем разводе с мужем Маркусом Ряйккёненом. Пара написала, что они остаются хорошими друзьями и будут и дальше проводить время вместе как семья, так как у них есть общая дочь.